Landstar System Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Landstar System hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 11,23 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Landstar System eine Outperformance von +7,59 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 145,78 Prozent, wobei Landstar System um 126,96 Prozent darunter lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Landstar System besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Aktie von Landstar System vorgenommen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie von Landstar System liegt im Mittel bei 185 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -6,97 Prozent führt und somit zu einer Einstufung von "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Landstar System die Einschätzung "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,51 und liegt damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 27, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Landstar System auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.