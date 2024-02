Landstar System Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Landstar System wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hindeutet. In Bezug auf die Stimmungsänderung gab es jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite beträgt 0,69 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Landstar System in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,27 Prozent im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche verzeichnet. Im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite sogar 237,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Analysten bewerten die Aktie von Landstar System langfristig als neutral, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 190 USD, was einer Erwartung von -2,57 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Sollten Landstar System Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Landstar System jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Landstar System-Analyse.

Landstar System: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...