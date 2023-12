Landsea Homes Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Landsea Homes heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass Landsea Homes überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 11,85 ebenfalls überverkauft, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Landsea Homes-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Landsea Homes von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Landsea Homes vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 12 USD, was einer Erwartung von -10,78 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Landsea Homes von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Aktie von Landsea Homes hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,64 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 13,45 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,76 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +37,81 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Landsea Homes-Aktie damit die Gesamtnote "Gut".