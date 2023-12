Lands' End Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Lands' End Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,59 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +19,88 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 7,31 USD, was einem Abstand von +31,19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 11 und weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 28,06, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lands' End-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei nur an zwei Tagen positive Themen dominierten, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine eindeutige Veränderung festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aktie von Lands' End wurde jedoch deutlich häufiger diskutiert als normal und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Lands' End-Aktie daher gemäß der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Gut".