Lands' End Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Lands' End wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 27,21 liegt insgesamt 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" von 36,85. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lands' End eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Lands' End nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, weshalb hier eine "Schlecht"-Einstufung vorliegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Lands' End derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Lands' End eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI, während die fundamentale Analyse die Aktie als "Gut" einstuft.