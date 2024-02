Lands' End Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lands' End liegt bei 27,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie relativ günstig ist und daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Lands' End eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lands' End-Aktie liegt bei 32, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,83 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse daher ebenfalls ein neutrales Rating.

Die Dividendenrendite von Lands' End beträgt derzeit 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.