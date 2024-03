Lands' End Aktie: Aus und vorbei!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lands' End liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Lands' End zahlt. Dieser Wert liegt 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel", wodurch der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Lands' End mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 % im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Daher wird die Ausschüttung als niedriger bewertet und erhält die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionintensität im Internet kann das Sentiment für Aktien verstärken oder verändern. Bei Lands' End wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 8,33 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,61 USD, was einen Unterschied von +3,36 Prozent darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs von 8,61 USD liegt jedoch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 9,17 USD (-6,11 Prozent), was zu einer anderen Bewertung der Lands' End-Aktie und einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Lands' End daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.