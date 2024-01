Landore Resources Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird die Landore-Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Landore-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als überkauft eingestuft wird. Dadurch erhält sie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,08 EUR für die Landore-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,019 EUR, was einer Abweichung von -76,25 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -52,5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Landore-Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Positive Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und das Stimmungsbarometer zeigte mehrfach negative Tendenzen. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Landore-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen.