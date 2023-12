Landore Resources Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Landore zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,09 EUR, während der Aktienkurs (0,026 EUR) um -71,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,06 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs um -56,67 Prozent davon abweicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Landore in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Landore führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Landore liegt bei 90,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Selbst bei einem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Landore bei 73, was wiederum als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich, dass die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Landore ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.