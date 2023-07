Landmark Commercial Club in Qianhai eröffnet in Qianhai und entfacht neue Verbraucherdynamik

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Sam's Club, der hochwertige Warehouse-Club von Walmart nur für Mitglieder, eröffnete letzten Monat seinen Flagship-Store in Qianhai. Als einer der Schwerpunkte der Shenzhen Global Investment Promotion Conference und Schlüsselprojekt der Stadt steht die Filiale in Qianhai für das bedeutende Engagement von Walmart bei der Ausweitung seiner Geschäfte in China. Diese Eröffnung wird als weiterer Schritt zur Verbesserung der Verbraucherkompetenz von Qianhai betrachtet und stärkt Shenzhens Bestreben, ein internationales Konsumzentrum zu werden, so die Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone.Als ein wegweisendes gewerbliches Projekt in Qianhai spielt der neue Store eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Position der Zone als neues internationales Stadtzentrum, bei der Optimierung des Geschäftsumfelds und bei der raschen Anhäufung von Ressourcen für den hochwertigen Einzelhandel.Die Eröffnung von Sam's Club in Qianhai ist kein Zufall. In den letzten Jahren hat Qianhai seine Bemühungen zur Verbesserung seiner kommerziellen Einrichtungen beschleunigt, das Wachstum des gewerblichen Sektors gefördert und die allgemeine Ausstrahlung seiner Geschäftsviertel erhöht. Qianhai hat sich zum Ziel gesetzt, sich bis 2035 als Kern eines Konsumzentrums von Weltklasse zu etablieren.„Beginnend mit dem Handel zwischen Shenzhen und Hongkong und dem grenzüberschreitenden E-Commerce hat sich Qianhai nun allmählich zu einer Stadt entwickelt, in der das Bürogeschäft im Vordergrund steht und in der verschiedene kommerzielle Bereiche erforscht werden", sagte ein leitender Angestellter von Horoy Uniland Commercial Property Co., Ltd, einem Unternehmen, das sich in Qianhai entwickeln möchte. „Gleichzeitig hat Qianhai Innovationen in den Bereichen moderne Dienstleistungen, Technologie, institutionelle Reformen, Optimierung des Geschäftsumfelds und Governance-Modelle innerhalb der Kooperationszone gefördert. Diese Maßnahmen werden die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Qianhai erheblich steigern und seinen Status als einflussreiches Handelszentrum festigen."Es wird davon ausgegangen, dass die Eröffnung der Qianhai-Filiale den Zustrom von hochwertigen Einzelhandelsressourcen in die Region beschleunigen wird.Lin Sifan, Promotion-Manager der Abteilung Commercial Management bei der in Qianhai ansässigen SIVIN Commercial Management (Shenzhen) Co., Ltd. erklärte: „In den letzten zehn Jahren hat Qianhai einen beispiellosen Wandel erlebt und eine beträchtliche Anzahl von vermögenden Verbrauchern, Fortune-500-Unternehmen, industriell-städtischen Komplexen, Import- und Exportgeschäften, Finanzinstituten und Einzelhandelsriesen angezogen. Damit haben wir den Grundstein für die Entwicklung eines florierenden Geschäftsumfelds in Qianhai gelegt."Laut der Abteilung für Handelsentwicklung der Qianhai-Behörde (Qianhai Authority's Commerce Development Department) wird Qianhai weiterhin wichtige kommerzielle Ressourcen anziehen, die Ansiedlung von international renommierten Unternehmen und Markenbetreibern beschleunigen und multinationale Unternehmen mit hochwertigen Verbrauchermarken bei der Einrichtung von globalen Zentralen, regionalen Zentralen, funktionalen Zentralen, Produktinnovationszentren und Verbrauchererfahrungszentren unterstützen. Die Stadt wird sich darum bemühen, eine Reihe von umfassenden Dienstleistungsplattformen für den Handel, Logistik- und Lieferkettenunternehmen sowie Unternehmen mit Vertriebszentralen und einer globalen Ressourcenverteilung zu fördern und gleichzeitig ihre Fähigkeit zu verbessern, Verbrauchsressourcen zuzuweisen. Darüber hinaus will Qianhai die „First-Store-Economy" und die „First-Launch-Economy" vorantreiben und renommierte in- und ausländische Marken dazu ermutigen, ihre ersten Geschäfte, Flagship-Stores und neuen Concept Stores in der Region zu eröffnen.Lin Sifan betonte, dass der Bevölkerungszuzug und die steigende Nachfrage der neuen Mittelklasse-Konsumenten perfekt mit dem Geschäftsumfeld in Qianhai zusammenpassen. Lin ist überzeugt, dass der aufkeimende Wunsch nach einem neuen Lebensstil mehr Menschen dazu bewegen wird, Qianhai zu besuchen und dort zu bleiben, unterstützt durch die kontinuierliche Unterstützung günstiger politischer Maßnahmen.Die Tatsache, dass große Geschäftskomplexe zunehmend Qianhai als Standort wählen, zeigt das ungebrochene Vertrauen der Unternehmen in die Entwicklungsperspektiven des Gebiets. Da die Konsumtätigkeit weiterhin floriert, ist Qianhai in der Lage, einen positiven Kreislauf von der Wirtschaft zum Konsum und umgekehrt in Gang zu setzen, der die qualitativ hochwertige kommerzielle Entwicklung in Shenzhen und dem Rest der Greater Bay Area antreibt.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/landmark-commercial-club-in-qianhai-eroffnet-in-qianhai-und-entfacht-neue-verbraucherdynamik-301885110.htmlPressekontakt:Frau Meng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone, übermittelt durch news aktuell