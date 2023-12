Landmark Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Landmark -Manhattan Ks weist eine Dividendenrendite von 4,69 Prozent auf, was 133,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat im Vergleich dazu eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Landmark -Manhattan Ks mit -12,66 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,46 Prozent, während Landmark -Manhattan Ks mit 14,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Landmark -Manhattan Ks eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Landmark -Manhattan Ks als Neutral-Titel bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 46,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 41,79 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.