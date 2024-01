Landmark Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs des Unternehmens Landmark -Manhattan Ks hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,66 Prozent erzielt, was 23,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,98 Prozent im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,67 Prozent, und die Aktie von Landmark -Manhattan Ks liegt aktuell 14,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Landmark -Manhattan Ks mit einem Wert von 8,08 darauf hin, dass die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 15,61. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Landmark -Manhattan Ks derzeit eine Dividendenrendite von 4,69 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -134, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Diskussionen rund um den Wert waren mehrheitlich pessimistisch. Aufgrund dieser Konstellation wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.