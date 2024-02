Landmark Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Landmark -Manhattan Ks Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,69 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,55 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Landmark -Manhattan Ks Aktie wird als neutral eingestuft. Analysten haben soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 19,2 USD angegeben, während der tatsächliche Kurs bei 20,2 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 20,05 USD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Landmark -Manhattan Ks-Aktie beträgt 48, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 51,22 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Landmark -Manhattan Ks Aktie.