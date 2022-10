Landkreis München bleibt Spitze / NUI-Regionenranking des IfM Bonn zeigt auf, wo aktuell die meisten gewerblichen Neuansiedlungen stattfinden

Bonn (ots) -Auch in 2021 war es im Landkreis München scheinbar am attraktivsten, ein neues Gewerbe zu gründen bzw. ein Unternehmen dorthin umzuziehen. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle NUI (Neue Unternehmerische Initiative)-Regionenranking des IfM Bonn. An zweiter Stelle liegt Baden-Baden, gefolgt vom Landkreis Miesbach und den Städten Passau und Leverkusen.Im Rahmen des NUI-Regionenrankings ermitteln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IfM Bonn jährlich, wie viele haupt- und nebenerwerbliche Gründungen sowie Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben in einer Region pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter neu angemeldet wurden. In geringerem Maße kann sich folglich auch die Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung auf den NUI-Wert auswirken.Innerhalb der TOP-20-Gruppe gab es in 2021 - verglichen mit dem Vorjahr - einige Verschiebungen: Während Kempten (Allgäu) sowie die Landkreise Dachau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Görlitz und Garmisch-Partenkirchen nicht mehr in der Spitzengruppe sind, stiegen Düsseldorf (Platz 10), der Landkreis Aichach-Friedberg (Rang 19) und der Landkreis Augsburg (Platz 20) dorthin auf. Ebenso ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf (Platz 12) wieder in die TOP-20-Gruppe zurückgekehrt.Insgesamt zählen neun Landkreise und Städte in Bayern, fünf Regionen in Hessen, Düsseldorf und Leverkusen in Nordrhein-Westfalen, die Bundeshauptstadt Berlin, Baden-Baden in Baden-Württemberg sowie der Landkreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein und der Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg zu den zwanzig Höchstplatzierten.Das NUI-Regionenranking sowie die interaktive NUI-Deutschlandkarte sind auf der Homepage des Instituts für Mittelstandsforschung (https://www.ifm-bonn.org/) zu finden.Pressekontakt:IfM BonnDr. Jutta GröschlTel.: 0228 72997-29groeschl@ifm-bonn.orgOriginal-Content von: IfM Bonn, übermittelt durch news aktuell