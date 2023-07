Landis+Gyr stellt auf der Power2Drive die nächste Generation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor

München (ots) -Landis+Gyr, ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen und innovativen Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, freut sich, die Einführung seiner neuen Ladestation INCH Core für das Laden zu Hause bekannt zu geben. Das neue Produkt wurde auf der mit Spannung erwarteten Power2Drive vorgestellt, die vom 14. bis 16. Juni in München stattfand.Die INCH Core Ladestation wurde mit Blick auf eine vernetzte, intelligente Infrastruktur entwickelt und bietet eine nahtlose Benutzererfahrung im Einklang mit dem Stromnetz. Dieses intelligente System sorgt für ein Gleichgewicht zwischen dem Strombedarf von Elektrofahrzeugen und dem Energieverbrauch in Haushalten und ermöglicht so einen unterbrechungsfreien Stromfluss und mehr Komfort.Die fortschrittlichen Funktionen, welche auf die Anforderungen der sich schnell entwickelnden Industrie zugeschnitten sind, heben die EV-Ladelösung von Landis+Gyr von der Konkurrenz ab. Die Ladestation unterstützt eine breite Palette von Kommunikationsprotokollen, die eine nahtlose Integration in die intelligente Gebäudeinfrastruktur oder andere IoT-basierte Systeme ermöglichen. Dies befähigt die Nutzer zur zukünftigen Teilnahme an Netzdienstleistungen.Das modulare Design bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, wodurch die Kosten für Benutzer gesenkt, die Lagerhaltung optimiert und die Erweiterung bei der Weiterentwicklung des Geschäfts ermöglicht werden. Die Modularität entspricht dem Nachhaltigkeitsengagement von Landis+Gyr, da sie die Ressourceneffizienz fördert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt, indem sie die Wartungs- und Reparaturprozesse vereinfacht und die Lebensdauer der Produkte verlängert."Wir freuen uns, auf der Power2Drive unser INCH Core Ladestation der nächsten Generation vorzustellen", sagte Bodo Zeug, Head EMEA bei Landis+Gyr. "Dieses Produkt stellt einen bedeutenden Branchenfortschritt dar, da es benutzerfreundliche Einfachheit mit fortschrittlichen Technologien kombiniert, die das Laden von Elektrofahrzeugen eng mit Grid-Edge-Anwendungen verknüpfen und Elektrofahrzeuge von einem Problem im Netz zu einer Lösung im Netz machen."Über Landis+GyrLandis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2022 durch ihre installierte Basis mehr als 9.5 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser - seit 1896.Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2022 beschäftigt Landis+Gyr rund 7'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.Pressekontakt:Tanja Mesicek | EV Chargingtanja.mesicek@landisgyr.com+386 1 781 02 94Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unserehttps://eu.landisgyr.com/inch-coreOriginal-Content von: Landis+Gyr, übermittelt durch news aktuell