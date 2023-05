Landis+Gyr-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Landis+gyr-Kurs wird am 04.05.2023, 04:55 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 79.4 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Nach einem bewährten Schema haben wir Landis+gyr auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Landis+gyr gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,52 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 35,53 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Landis+gyr mit einer Rendite von 21,74 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,32 Prozent. Auch hier liegt Landis+gyr mit 10,41 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Landis+gyr schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,01 % und somit 12,76 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 15,78 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".