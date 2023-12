Landis+Gyr Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Wir haben die Aktie von Landis+gyr auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Landis+gyr war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Landis+gyr liegt bei 88,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Landis+gyr mit einer Rendite von 18,91 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.