Landis+Gyr Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Landis+gyr diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was das Interesse der Anleger weckte. Dieses positive Stimmungsbild spiegelt sich auch im Anleger-Stimmungsbarometer wider, wodurch Landis+gyr insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Landis+gyr. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Investoren, die in die Aktie von Landis+gyr investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 3,45 % profitieren, was einem Mehrertrag von 1,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet werden kann.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Landis+gyr mit einem Wert von 40,39 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser relative Unterschied von 7 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 37 zeigt, dass die Aktie als "teuer" eingestuft werden kann und daher auf fundamentaler Ebene ein "Schlecht" erhält.