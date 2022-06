Landis+Gyr-Aktie: Aktionäre stimmen allen Vorschlägen zu!

Die ordentliche Generalversammlung 2022 der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) fand heute in Steinhausen unter Anwesenheit der Aktionäre statt. 198 Aktionäre (einschließlich Stimmrechtsvertreter) nahmen an der Versammlung teil und vertraten 61,64% des ausgegebenen Aktienkapitals. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen. Andreas Umbach wurde als Präsident des Unternehmens wiedergewählt Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem die Beträge für künftige Vergütungen und… Hier weiterlesen