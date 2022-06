Landesbausparkassen im Süden wollen Fusion bis Anfang 2023

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die zwei süddeutschen Landesbausparkassen wollen ihre geplante Fusion im Schnellgang bis Anfang nächsten Jahres realisieren. "Wir haben den Auftrag von unseren Trägern, dass wir zum 1. Januar 2023 in die Fusion gehen sollen", sagte Erwin Bumberger, der Vorsitzende der LBS Bayern, am Montag in München. Dies könne aber auch so aussehen, dass der Fusionsvertrag bis spätestens August nächsten Jahres final werde. "Dann kann man noch rückwirkend zum 1.1.23 die Fusion in Kraft setzen." Die bayerische LBS und die LBS Südwest wollen gemeinsam die zweitgrößte Bausparkasse Deutschlands bilden./cho/DP/ngu