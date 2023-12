Lander Sports Development Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Lander Sports Development liegt der RSI7 aktuell bei 83,33 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier wird das Wertpapier weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Lander Sports Development-Wertpapier in diesem Bereich.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lander Sports Development. Es gab sechs positive und acht negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Lander Sports Development zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch negativ auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lander Sports Development aktuell bei 2,97 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 2,89 CNH liegt und somit einen Abstand von -2,69 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

