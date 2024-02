Lander Sports Development Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen gab es bei Lander Sports Development eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Kriterium "Stimmung" als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lander Sports Development für diesen Aspekt daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei liegt der RSI7 für Lander Sports Development bei 45,61 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 69,38 und weist somit ebenfalls auf Neutralität hin. Insgesamt erhält das Wertpapier daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lander Sports Development verläuft bei 2,98 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 2,65 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -8,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Lander Sports Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating.