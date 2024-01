Lander Sports Development Aktie: Abwarten

Die Anleger-Stimmung bei Lander Sports Development ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer guten Einstufung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als schlecht eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lander Sports Development liegt bei 43,3, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lander Sports Development aktuell bei 2,99 CNH, was eine gute Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,17 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von +6,02 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ebenfalls als gut bewertet, da die Differenz bei +6,73 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.