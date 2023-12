Landec Aktie: Es wird konkret!

Die Lifecore Biomedical-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -12,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -9,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Lifecore Biomedical-Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Bewertung im letzten Jahr alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 75,44 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Lifecore Biomedical-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Lifecore Biomedical-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und der Dividende.