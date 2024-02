Landcadia Holdings II Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Landcadia Holdings IV":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Landcadia Iv liegt der RSI7 aktuell bei 23,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Landcadia Iv weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Landcadia Iv bei 10,515 USD, was eine +1,89-prozentige Entfernung vom GD200 (10,32 USD) darstellt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,45 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Landcadia Iv führen zu der Einschätzung, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde über Landcadia Iv in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Landcadia Iv auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.