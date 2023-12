Land Securities Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Land Securities Group PLC diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Land Securities Group PLC, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Land Securities Group PLC-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 649 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie um -10,31 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Land Securities Group PLC in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde über Land Securities Group PLC deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Land Securities Group PLC zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Land Securities Group PLC sowohl von den Anlegern als auch von den Analysten ein "Neutral"-Rating.