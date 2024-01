Land Securities Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten zwei Wochen wurde die Land Securities Group PLC vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Nach der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Thema in den letzten beiden Wochen, zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung auf gutem Niveau liegt. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Zusammenfassung erhält Land Securities Group PLC in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Land Securities Group PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 618,98 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 697,2 GBP weicht somit um +12,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird also auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Aktie der Land Securities Group PLC wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit 2 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen. Dadurch ergibt sich für die langfristige Einstufung insgesamt ein "Neutral". Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel im Mittel bei 649 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -6,91 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Land Securities Group PLC die Einschätzung "Neutral".