Mit Land & Homes wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Land & Homes ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Zwar gab es einen Tag mit positiven Diskussionen, jedoch überwog an zwei Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Land & Homes-Aktie derzeit bei 0,01 AUD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,008 AUD lag, was einen Abstand von -20 Prozent bedeutet, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,01 AUD liegt, ergibt sich ebenfalls ein Abstand von -20 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Land & Homes ist nach Messung kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Land & Homes-Aktie zeigt einen Wert von 100 für den RSI7 (sieben Tage) und den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.