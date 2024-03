Land & Homes Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der Land & Homes-RSI liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Land & Homes ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Land & Homes können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Land & Homes in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Land & Homes. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Land & Homes-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,007 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -30 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 AUD unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Land & Homes daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.