Land & Homes Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Land & Homes liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Land & Homes unterhalten, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Land & Homes in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Land & Homes-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der Wert aktuell 0,01 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0.007 AUD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -30 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.