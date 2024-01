Lancy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Lancy-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der aktuell bei 22,87 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,6 CNH liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -18,67 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 20,08 CNH zeigt eine Abweichung von -7,37 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Lancy-Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Lancy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,89 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,59 Prozent für Lancy. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 33,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Lancy-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Negative Diskussionen überwiegen und führen zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Lancy-Aktie führt.