Lancy Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Lancy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,89 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 6,44 Prozent, was einer Unterperformance von -33,33 Prozent für Lancy entspricht. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrug die Rendite im letzten Jahr 7,54 Prozent, wobei Lancy 34,43 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Lancy wurde neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lancy war zudem positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Lancy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lancy liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Lancy somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Ein weiteres wichtiges Signal, das in die Analyse einfließt, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Lancy liegt bei 68,64 und führt zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 68,91 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Basis.