Lancy Aktie: Jetzt knallt es!

Die technische Analyse der Lancy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 21,84 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 17,3 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -20,79 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage wird mit einem Stand von 18,49 CNH bewertet, was einem Abstand von -6,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Lancy festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lancy-Aktie liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lancy.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lancy 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als "Neutral" eingestuft wird.

Die Gesamteinschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem RSI und fundamentalen Faktoren ergibt daher eine gemischte Bewertung der Lancy-Aktie.