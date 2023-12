Lancers Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Lancers derzeit -3,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Allerdings lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Lancers festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Lancers eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Lancers daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Lancers derzeit auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet, da der RSI25 bei 47,27 liegt, was bedeutet, dass Lancers hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie damit unterm Strich als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse eingestuft.