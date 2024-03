Lancashire Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Analystenbewertung für Lancashire aus den letzten zwölf Monaten ergibt 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Schnitt zu derselben Bewertung kommen, was das Rating für das Lancashire-Wertpapier im letzten Monat als "Gut" kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 768 GBP, was eine potenzielle Steigerung um 22,1 Prozent vom letzten Schlusskurs (629 GBP) bedeuten würde. Daher erhält die Lancashire-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lancashire mit 1,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Aus technischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Lancashire-Aktie für die letzten 200 Handelstage (599,74 GBP) um +4,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (629 GBP) ab, was als "Neutral"-Bewertung gilt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (626,08 GBP) weist ebenfalls nur eine geringe Abweichung von +0,47 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lancashire-Aktie damit auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Lancashire können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet werden, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf ein mittleres Niveau hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Lancashire in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".