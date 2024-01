Lancashire Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Lancashire: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Lancashire-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,06 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche weist im Vergleich dazu einen Wert von 15,24 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Lancashire-Aktie mit 622 GBP derzeit um -0,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,49 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Lancashire-Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung der Lancashire-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 758,33 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 21,92 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Lancashire-Aktie gemischte Bewertungen, mit einer Überbewertung aus fundamentaler Sicht, einer neutralen Einschätzung aus technischer Sicht und einer positiven Empfehlung aus Analystensicht.