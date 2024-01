Lancashire Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI-Wert für die Lancashire-Aktie deutet darauf hin, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (31) als auch der 25-Tage-RSI (57,38) weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lancashire in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für die Aktie gemessen, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen zeigt, dass das Wertpapier im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, könnte die Aktie laut Kurszielen um 21,53 Prozent steigen, was zu einer positiven Empfehlung seitens der Analysten führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Lancashire derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die große Differenz von 2,79 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Lancashire gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis positive Gesamtbewertung.