Lammhults Design AB Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Lammhults Design-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 49,71 liegt, auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Lammhults Design eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lammhults Design eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lammhults Design. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lammhults Design-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,61 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur +1,48 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Summe ergibt sich also nach der RSI-Bewertung, Stimmungsanalyse und technischen Analyse ein "Neutral"-Rating für Lammhults Design.