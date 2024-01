Lammhults Design AB Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Lammhults Design wird sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI für Lammhults Design liegt derzeit bei 36,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Lammhults Design liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 44,12. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall auf Basis des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für Lammhults Design liegt aktuell bei 27,67 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 25,68 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält Lammhults Design in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Lammhults Design in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält Lammhults Design auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.