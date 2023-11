Lamf Global Ventures I Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die technische Analyse der Lamf Global Ventures I-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 10,55 USD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 10,74 USD (+1,8 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend neutrale Stimmung rund um die Aktie hin, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7 Tage und 25 Tage ergibt eine Ausprägung von 22,22 bzw. 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Lamf Global Ventures I-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch durch Betrachtung des Sentiments und des RSI als "Neutral" bis "Gut" eingestuft.