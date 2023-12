Lamb Weston Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten 12 Monaten erzielte Lamb Weston eine Performance von 19,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +31,5 Prozent bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 152,05 Prozent, wobei Lamb Weston 132,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Lamb Weston in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Aktivität und Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie ist ebenfalls gestiegen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Analysten bewerten die Lamb Weston-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf Studien des letzten Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 15,34 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Lamb Weston-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lamb Weston.

