Lamb Weston Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Lamb Weston liegt bei 28,79, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Bild eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,8 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde Lamb Weston in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung von berechenbaren Signalen ergab jedoch 7 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Bewertung "Gut", 2 mal die Bewertung "Neutral" und 0 mal die Bewertung "Schlecht" für Lamb Weston vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Gut". Auch kurzfristig wird das Unternehmen positiv bewertet, da Analysten eine Entwicklung von 21,07 % erwarten und ein mittleres Kursziel von 125,33 USD prognostizieren. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung durch institutionelle Analysten von "Gut".