Lamb Weston Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Lamb Weston-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 101,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 105,6 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,02 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 103,53 USD, was einem Unterschied von +2 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie ausgesprochen. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da im zurückliegenden Monat 1 Kaufempfehlung und keine Halte- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 125,71 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 19,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls überwiegend negative Signale, mit 8 schlechten und 0 guten Signalen.

Im Branchenvergleich erzielte die Lamb Weston-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche, die im Durchschnitt um -1,77 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich liegt die Aktie jedoch 30,58 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.