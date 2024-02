Lamb Weston Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lamb Weston beträgt das aktuelle KGV 17. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lamb Weston daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lamb Weston aktuell 1, was eine negative Differenz von -2,79 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation haben sich für Lamb Weston in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Lamb Weston-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Lamb Weston daher mit einem "Schlecht"-Rating für Dividendenpolitik und Sentiment bewertet, während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt.