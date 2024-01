Lamar Advertising-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Lamar Advertising Co liegt bei 68,04, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 26,09 und wird als "gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Gesamteinschätzung.

Die Analystenbewertung für Lamar Advertising Co basiert auf den letzten zwölf Monaten, in denen es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gab. Dadurch ergibt sich ein durchschnittlich positives Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 116 USD, was einem Anstieg um 9,15 Prozent entspricht und somit eine "gute" Empfehlung darstellt.

Die Anleger-Stimmung für Lamar Advertising Co war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab eine insgesamt "gute" Stimmung auf Anlegerseite.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Lamar Advertising Co eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb eine "neutrale" Bewertung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.