Lamar Advertising Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lamar Advertising Co gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Unter Berücksichtigung des Relative Strength-Index gilt die Aktie der Lamar Advertising Co als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7 für die Lamar Advertising Co-Aktie liegt bei 29,48, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,49 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Lamar Advertising Co über einen längeren Zeitraum hinweg mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lamar Advertising Co derzeit bei 94,93 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 107,97 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,74 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 105,58 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Gut" vergeben.