Lamar Advertising Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Lamar Advertising Co-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 94,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 105,92 USD liegt, was einem Unterschied von +11,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 105,27 USD, was einer ähnlichen Höhe (+0,62 Prozent) wie der letzte Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lamar Advertising Co liegt bei 43,16, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analysten haben die Aktie der Lamar Advertising Co in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 116 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,52 Prozent entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Lamar Advertising Co.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Lamar Advertising Co in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diese Stufe führt.