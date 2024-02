Lamar Advertising Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Anlegern der Lamar Advertising Co in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Lamar Advertising Co neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lamar Advertising Co-Aktie ergibt sich ein Wert von 39,79 für den RSI7 und 46,68 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Langfristig gesehen wird die Lamar Advertising Co-Aktie von Analysten positiv bewertet. Es liegen insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 116 USD, was eine zukünftige Performance von 7,7 Prozent bedeuten würde.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Kurs zeigt eine Abweichung von +13,24 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Lamar Advertising Co-Aktie eine positive Einschätzung sowohl von den Anlegern als auch von den Analysten, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.