Lam Soon Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Lam Soon Hong Kong verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -25,35 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite 12,02 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite in der Nahrungsmittelbranche beträgt -12,63 Prozent, wobei Lam Soon Hong Kong derzeit 12,72 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lam Soon Hong Kong liegt bei 21,73, was unter dem Branchendurchschnitt von 69 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,33 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 7,9 HKD eine Abweichung von -15,33 Prozent auf. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht". Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 8,1 HKD, was einer Abweichung von nur -2,47 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende können Anleger, die in die Aktie von Lam Soon Hong Kong investieren, bei einer Dividendenrendite von 3,7 % einen Mehrertrag von 0,05 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.