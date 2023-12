Lam Soon Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Lam Soon Hong Kong wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 22 liegt sie insgesamt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 72,28 liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,09 Prozent erzielt, was 11,46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,81 Prozent, wobei Lam Soon Hong Kong derzeit 11,29 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lam Soon Hong Kong von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild mit einer durchschnittlichen Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.